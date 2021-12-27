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В Европе цены на газ за год выросли на 800 процентов, а на электроэнергию на 500

Европу накрыло сильным энергетическим кризисом. Так, цены на газ в Евросоюзе выросли более чем на 800 % по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии – примерно на 500 %. Учитывая, что самые холодные месяцы впереди, Россия ограничила поставки газа в Европу, а омикрон-штамм распространяется по всему континенту, промышленной экономике Европы нанесен сильнейший ущерб. Расплачиваться за всё придётся простым потребителям.

Об этом сообщает bloomberg.com.

Крупнейшие потребители газа и электроэнергии в Европе несут большие убытки из-за роста цен на энергоносители. Промышленные гиганты начали сокращать производство, что ставит под угрозу восстановление экономики.

«В этом году энергетический кризис сильно ударил по промышленности. Цены на газ выросли более чем на 800 процентов по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии — примерно на 500 процентов. Учитывая, что самые холодные месяцы впереди, Россия ограничила поставки газа в Европу, а омикрон-штамм распространяется по всему континенту, промышленной экономике Европы будет нанесен сильный ущерб», - говорится в статье известного издания.

Например, алюминиевая компания Dunkerque Industries France, крупнейший в Европе завод по выплавке металла, за последние две недели сократила производство на 3 %. С начала ноября завод потерял около 20 млн евро (22,6 млн долларов), и дальнейшее сокращение продолжится, если цены на электроэнергию останутся на высоком уровне. Компания Nyrstar приостановит производство цинка во Франции в начале января.

Рост цен на электроэнергию и удобрения ставят под угрозу рынок продовольствия. Румынский производитель удобрений Azomures заявил, что предприятия начали закрываться и фермеры не смогут позволить себе такие высокие цены. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara International, которая сократила производство в начале 2021 года, сказала, что будет продолжать внимательно следить за ситуацией.

«В конечном итоге это ударит по нам с точки зрения стоимости продовольствия, и рост цен отразится не только на странах Европы, но и на многих других странах», - сообщила Анн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Погодные условия и проблемы с поставками газа отразятся на энергоснабжении во Франции. Компания Electricite de France SA столкнется с отключением нескольких реакторов. В начале января 30 % ядерных мощностей страны будут отключены, что увеличит зависимость от газа, угля и нефти для снабжения потребителей электричеством.

«Если в первом квартале 2022 года будут дальнейшие перебои с поставками или экстремально холодная погода, то мы остановим заводы. Это единственное, что мы можем сделать, потому что правительства не могут допустить, чтобы люди замерзали в темноте», — сказала Анн-Софи Корбо.

21 декабря цена на газ в Европе достигла исторического максимума и впервые превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. За полдня стоимость поднялась на 27 процентов. Резкий рост цен обусловлен остановкой физической поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию.

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