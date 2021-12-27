В Европе цены на газ за год выросли на 800 процентов, а на электроэнергию на 500
Европу накрыло сильным энергетическим кризисом. Так, цены на газ в Евросоюзе выросли более чем на 800 % по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии – примерно на 500 %. Учитывая, что самые холодные месяцы впереди, Россия ограничила поставки газа в Европу, а омикрон-штамм распространяется по всему континенту, промышленной экономике Европы нанесен сильнейший ущерб. Расплачиваться за всё придётся простым потребителям.
Об этом сообщает bloomberg.com.
Крупнейшие потребители газа и электроэнергии в Европе несут большие убытки из-за роста цен на энергоносители. Промышленные гиганты начали сокращать производство, что ставит под угрозу восстановление экономики.
Например, алюминиевая компания Dunkerque Industries France, крупнейший в Европе завод по выплавке металла, за последние две недели сократила производство на 3 %. С начала ноября завод потерял около 20 млн евро (22,6 млн долларов), и дальнейшее сокращение продолжится, если цены на электроэнергию останутся на высоком уровне. Компания Nyrstar приостановит производство цинка во Франции в начале января.
Рост цен на электроэнергию и удобрения ставят под угрозу рынок продовольствия. Румынский производитель удобрений Azomures заявил, что предприятия начали закрываться и фермеры не смогут позволить себе такие высокие цены. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara International, которая сократила производство в начале 2021 года, сказала, что будет продолжать внимательно следить за ситуацией.
Погодные условия и проблемы с поставками газа отразятся на энергоснабжении во Франции. Компания Electricite de France SA столкнется с отключением нескольких реакторов. В начале января 30 % ядерных мощностей страны будут отключены, что увеличит зависимость от газа, угля и нефти для снабжения потребителей электричеством.
21 декабря цена на газ в Европе достигла исторического максимума и впервые превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. За полдня стоимость поднялась на 27 процентов. Резкий рост цен обусловлен остановкой физической поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию.
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